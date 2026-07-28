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Bayburt'ta dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

Bayburt'ta dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
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Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda, araç kiralama ve kasko-sigorta bahanesiyle 56 vatandaşı dolandıran 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 385 bin lira, dijital materyaller ve banka kartları ele geçirildi.

Bayburt merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, araç kiralama ve kasko-sigorta bedeli bahanesiyle 56 vatandaşı dolandırdıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 385 bin 225 liraya, çok sayıda dijital materyale ve banka kartına el konuldu.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Asayiş Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında araç kiralama ve kasko-sigorta bedeli bahanesiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen B.T., E.A., T.T., B.C. ve M.C.K.'ye yönelik İstanbul'da ev, iş yeri ve araçlarda eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 15 cep telefonu, 14 sim kart, 5 flaş bellek, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 2 harici disk, 11 banka kartı, 1 pasaport ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 385 bin 225 lira ele geçirildi. Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemiyle toplam 56 vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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