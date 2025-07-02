Bayburt-Erzurum Kırsalında Jet Uçağı Düştü, Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Bayburt- Erzurum kırsalı sınırlarında bir jet uçağın düştüğü ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt ile sınırda olan Erzurum'un Pazaryolu ilçesi kırsalına, bir jet uçağın düştüğü ihbarı geldi. Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi. Uçağın düştüğü noktanın tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Sivrihisar'dan havalanarak Rize'ye giden ve içinde 2 kişinin bulunduğu bir uçağın saat 18.18'de Erzurum-Rize arasında düştüğü bilgisinin alındığı belirtildi.

Olay yerine, Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD ekiplerinden 12 araç, 2 dron, 52 personel, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir İHA, 2 araç, 5 personel, 112 Sağlık ekipleri, AKUT'tan 2 araç ve 10 personel yönlendirildiği bilgisi verilen açıklamada, "Termal ve gece görüş kameralı dron ve hava araçları ile ihbarın alındığı bölgede arama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı. - BAYBURT