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Bayburt-Erzurum Karayolunda Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Bayburt-Erzurum Karayolunda Kaza: Bir Kişi Yaralandı
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Bayburt-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı H.A.A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Bayburt- Erzurum karayolunda otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

Kaza, Bayburt- Erzurum karayolu üzeri Gümüşsu köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 53 AAL 035 plakalı otomobil, aracından düşen malzemeleri toplamak için yola inen H.A.A.'ya çarptı. Çevreden geçenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza mahallinde yapılan yaralı H.A.A. Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya karışan 53 AAL 035 plakalı otomobilin sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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