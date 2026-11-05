Bayburt DKMP ekipleri avlak alanlarda drone destekli denetim yapıyor

Bayburt DKMP ekipleri avlak alanlarda drone destekli denetim yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt DKMP ekipleri, yaban hayatını korumak ve yasa dışı avcılığı önlemek için avlak alanlarda denetim yapıyor. Kontrollerde drone ile havadan tarama yapılıyor, teleskoplu dürbünle gözlem gerçekleştiriliyor ve Kara Avcılığı Kanunu kapsamında avcılık faaliyetleri takip ediliyor.
Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla avlak alanlarda denetim gerçekleştiriliyor.
DKMP ekiplerince yürütülen kontrollerde avlak alanları ve yaban hayvanlarının yaşam alanları inceleniyor. Denetimler sırasında drone ile havadan tarama yapılırken, teleskoplu dürbün kullanılarak geniş alanlarda gözlem gerçekleştiriliyor.
Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan kontrollerle avcılık faaliyetleri takip edilerek yasa dışı avlanma olaylarının önüne geçilmesi ve yaban hayatının korunması hedefleniyor.