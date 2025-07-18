Batum'daki Restoranda Silahlı Saldırı: Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

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Gürcistan'ın Batum şehrindeki bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda sırtından vurulan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Olay, kimliği belirsiz şahıslar tarafından gerçekleştirildi.

Gürcistan'ın Batum şehrinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda sırtından vurulan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Gürcistan'da bir restoranda silahlı saldırı gerçekleşti. Karadeniz kıyısındaki Batum şehrindeki restoranda bugün düzenlenen saldırıda sırtından 5 kez vurulan Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz şahıslar tarafından yerel saatle 15.00 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda, açılan ateş sonucu restoranın camları da tuzla buz oldu.

Olay yeri, polis tarafından kordona alınırken, adli tıp uzmanları incelemelerde bulundu. - BATUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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