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Batman Valisi Canalp, Ağustos ayı asayiş verilerini paylaştı

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Batman Valisi Ekrem Canalp, Ağustos ayında meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüş yaşandığı belirtildi.

Batman Valisi Canalp, Ağustos ayı asayiş verileni paylaştı

BATMAN - Batman Valisi Ekrem Canalp asayiş toplantısında basın mensuplarıyla valilik toplantı salonunda bir araya gelerek Ağustos ayında meydana gelen önemli asayiş olaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Valilik Toplantı Salonunda İl Jandarma Komutan vekili Kıdemli Albay Burhan Gökçen ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, geçen yılın Ağustos ayında mal varlığına karşı 2 bin 223 suçun işlendiğini, bu yılın Ağustos ayında ise bu sayının 178'e düştüğünü söyledi. Geçen yıla göre mala karşı işlenen ile iş yerinden, kurumdan ve evden hırsızlık ile yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlarda düşüş yaşandığını belirten Vali Canalp "Devletimizin en asli fonksiyonlarından bir tanesi vatandaşlarımız için huzuru, güvenliği temin etmektir. Bu huzuru, güveni temin edebilmek için de 24 saat esasına göre yılda 365 gün kesintisiz hizmet veren devlet teşkilatlarımız var. Taşrada bu teşkilatlar içerisinde en ön planda olanı polisimiz ve jandarmamızdır. Polisimizin ve jandarmamızın son 1 aydır yapmış olduğu mücadele neticesinde elde etmiş olduğumuz sonuçları kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Asayiş olayları ile başladığımız zaman vatandaşlarımız için en önde gelen asayiş olayları, mal varlığına karşı işlenmiş olan suçlardır. Bu çerçevede geçen sene Ağustos ayında mal varlığına karşı 223 suç işlenmişken bu sayı yüzde 20'lik bir azalmayla bu sene 178'e düşmüş durumdadır. Her 2 senenin 8 aylık rakamları göz önüne alındığında ise yüzde 33'lük bir azalış olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim. İş yerinde ve resmi kurumlardan hırsızlık yüzde 56 azalmıştır. Evde hırsızlıklarda yüzde 29 düşüş gerçekleşmiştir. Yankesicilik suçlarında da yine yüzde 47'lik bir azalış sağlanmıştır. Bütün bu rakamlar daha önce de ifade ettiğim gibi en önemli husus, mahkemelerce haklarında arama kararı verilen ve toplumda gezen kişilerin yakalanıyor olmasındandır. Bu çerçeve içerisinde baktığımız zaman geçen sene ile bu seneyi karşılaştırdığımız zaman gene arada muazzam azalışın, ama yakalama oranlarında da yine aynı şekilde muazzam bir artışın olduğunu memnuniyetle görüyoruz. İlk 8 ayda hakkında aranan 3 bin 70 kişi yakalanmış iken bu sayı yüzde 51'lik artışla 4 bin 645'e çıkmıştır. Bu sene Ağustos ayında mahkemelerce hakkında yakalama kararı verilen işlenmiş hapis cezası bulunan 614 şahıs yakalanarak ceza evine teslim edilmiştir" dedi.

"7 kişi tutuklanarak cezaevlerine teslim edilmiştir"

Narkotik suçlar ile ilgili bilgi veren Vali Canalp "Öncelikli alanlarımızdan bir tanesi de uyuşturucu ile mücadeledir. Bu çerçeve içerinde de baktığımız zaman 2024 yılının ilk 8 ayında müdahale edilen olay sayımız 2023 yılının ilk 8 ayı ile karşılaştırdığımız zaman yüzde 74'lük bir artış sağlanmıştır. Yine geçtiğimiz Ağustos ayında toplam 170 olaya müdahale edilmiştir. Bunun dışında uyuşturucu ticareti ile uğraşan kişilere yönelik de yapmış olduğumuz mücadele neticesinde 11 şüpheli yakalanmış, 7 şahıs da mahkemelerce uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştır. 2024 yılı ilk 9 aya baktığımız zaman da yine 149 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Ağustos ayında yapılmış olan operasyonlarda 6 kilo 554 gram metamfetamin, 2 kilo 400 gram eroin, 1 kilo 486 gram esrar, 1 kilo 170 gram bonzai maddesi, 1 kilo 115 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Bu ay içerisinde yapmış olduğumuz operasyonlarda 13 bin 624 kaçak sigara, 532 adet elektronik sigara, 271 adet tabanca ele geçirilmiştir" diye konuştu.

"Siber suçlardan da 11 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir"

Siber suçlar ile ilgili 11 kişinin tutuklanarak ceza evine gönderildiğini belirten Vali Canalp "Siber suçlar kapsamında da Ağustos ayı içerisinde toplam 111 adli işlem yapılmış, 11 şüpheli de adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Siber suçlarda 9 ay içerisinde 122 şüpheli tutuklanarak ceza evlerine gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

Göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak 8 şahıs ile ilgili adli işlem yapıldığını söyleyen Vali Canalp, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele bağlamında da 8 şahıs hakkında adli işlem yapılarak ceza evine gönderilmiştir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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