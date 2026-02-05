Haberler

Batman'da heyelan: Kayaların düştüğü ev yıkıldı

Batman'da heyelan: Kayaların düştüğü ev yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağışlar sonrası meydana gelen heyelan, Sarıyala köyündeki bir tek katlı evi yıkarak kullanılamaz hale getirdi. Olayda evde kimsenin olmaması olayın daha büyük bir felakete dönüşmesini engelledi.

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından heyelan meydana geldi. Sason'a bağlı Sarıyala köyünde yamaçtan kopan kaya parçaları, tek katlı evi yıkarak kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Sason'a bağlı Sarıyala köyünde şiddetli yağışlar sonrası toprağın yumuşamasıyla heyelan oluştu. Heyelanın yaşandığı bölgede bulunan taş ve topraktan yapılmış tek katlı ev, kopan kaya parçalarının isabet etmesi sonucu büyük hasar gördü. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken, ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulunarak, hasar tespit çalışması yaptı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

"Oğlum 'burada sapıkça şeyler oluyor' demiş, kesin bir şey gördü"
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu