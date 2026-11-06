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Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

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Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı
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Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon lira tutarında para transferi tespit edildi.

Batman merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i tutuklandı. Operasyonda 3 milyar 950 milyonluk para transferi tespit edildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve kumar ağına yönelik büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. MASAK raporları doğrultusunda yürütülen titiz incelemelerde, şüphelilere ait banka ve ödeme hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon lira tutarında para transferi yapıldığı tespit edildi. Söz konusu meblağın, yasa dışı bahis sitelerine aktarılan paraların nakline aracılık edilmesi ve suç gelirlerinin aklanması amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Bu kapsamda, aralarında 10 üst düzey yöneticinin de bulunduğu 26 hesap kullanıcısı ve toplam 36 şüpheliye yönelik, Batman merkezli 10 ilde 4 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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