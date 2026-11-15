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Batman Kültür Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Batman Kültür Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Batman'ın Kültür Mahallesi'nde gece iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı için polis inceleme başlattı.

Batman'ın Kültür Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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