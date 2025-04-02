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Batman-Kozluk Yolunda Feci Kaza: 5 Yaralı

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Batman-Kozluk karayolunda kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman- Kozluk yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

BATMAN - Batman- Kozluk karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Batman'ın Kozluk ilçesi çıkışında saat 11.30'da meydana geldi. Batman yönüne ilerleyen ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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