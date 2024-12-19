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Batman'ın Sason ilçesinde kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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Sason'da bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başladı.

Batman'ın Sason ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sason ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Gürgenli yol ayrımında Latif Şahin idaresindeki 34 DBA 431 plakalı Mitsubishi marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Gülsüm Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 6 kişi Sason Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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