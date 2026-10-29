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Batman'ın Kozluk ilçesinde aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde bir aracın duvara çarpması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir aracın duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde meydana geldi. Bir aracın duvara çarpması sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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