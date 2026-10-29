Batman'ın Kozluk ilçesinde aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde bir aracın duvara çarpması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir aracın duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde meydana geldi. Bir aracın duvara çarpması sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı