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Batman Havalimanı'nda Kimyasal ve Nükleer Tehditler Tatbikatı Gerçekleştirildi

Batman Havalimanı'nda Kimyasal ve Nükleer Tehditler Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Batman AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikatta, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler senaryosuna göre bir yolcu uçağında acil müdahale simüle edildi. Tatbikat, 47 personel ve 13 araçla gerçekleştirildi ve vatandaşlar tarafından beğenildi.

Batman havalimanında kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler tatbikatı gerçekleştirildi.

Batman AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, emniyet, il sağlık, DHMİ Batman havalimanı ve Diyarbakır AFAD il müdürlüklerinden 47 personel ve 13 aracın katılımıyla DHMİ Batman havalimanında kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler tatbikatı gerçekleştirildi.

Batman AFAD ekiplerince hazırlanan senaryoya göre; 31 Kasım günü sabah 10.00'da Ankara-Batman seferi yapan bir yolcu uçağında bagajların indirildiği esnada iki bagaj operatörü baygınlık geçirdi. Durum 112 Acil çağrı merkezine bildirildi. Bunun üzerine ekipler olaya müdahale etti.

Gerçeği aratmayan tatbikat vatandaşlar tarafından takdir topladı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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