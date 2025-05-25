Batman-Hasankeyf Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman-Hasankeyf Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Batman-Hasankeyf kara yolunda bir kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman- Hasankeyf kara yolunda kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Hasankeyf istikametine seyir halinde olan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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