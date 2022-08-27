Batman haberleri: Batman'da şizofren hastası baba dehşeti: Kızına baltayla vurdu 3. Sayfa Haberleri Batman haberine göre Batman'da yüksek sesle müzik dinlediği ileri sürülen genç kız, şizofren hastası babası tarafından uğradığı baltalı saldırı sonucu ağır yaralandı. Batman'da yüksek sesle müzik dinlediği ileri sürülen genç kız, şizofren hastası babası tarafından uğradığı baltalı saldırı sonucu ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Batman'ın merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde iddiaya göre, şizofren hastası Burhan B., 21 yaşındaki kızı Esra B.'nin yüksek sesle müzik dilediğinden rahatsız olmasıyla aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle baba, kızının boynuna balta ile vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Genç kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken baba gözaltına alındı. Olaya ilişkin polis soruşturma başlattı. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Batman 3. Sayfa Haberler

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