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Batman Gültepe'de otomobil ile römorklu traktör çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı

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Batman Gültepe'de otomobil ile römorklu traktör çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı
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Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde römorklu traktör ile otomobil çarpıştı; kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman kent merkezinde römorklu traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen römorklu traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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