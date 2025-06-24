Batman'daki Kazada Hayatını Kaybeden Serdar Akgönül, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Batman'daki Kazada Hayatını Kaybeden Serdar Akgönül, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da adli keşif ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren Serdar Akgönül, Ankara'da gözyaşları içinde defnedildi. Akgönül, evli ve üç çocuk babasıydı.

Batman'da adli keşif ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada vefat eden Serdar Akgönül, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'ndaki kilisenin idare mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Batman Üniversitesi El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi, evli ve 3 çocuk babası Mustafa Serdar Akgönül'ün cenazesi Ankara'daki köyüne getirildi. Akgönül'ün cenazesi, Ankara'nın Güdül ilçesinde bulunan Taşören Mahallesi Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan namazın ardından gözyaşları eşliğinde Taşören Mezarlığı'na defnedildi.

"Dünya güzeliydi bir tanem"

Torunu Serdar Akgönül'ün vefatının ardından gözyaşlarını tutamayan anneanne Gülsüm Ünsal, "Delikanlıma kıyılmazdı. Dünya güzeliydi bir tanem. Allah'ım cennetten köşk versin. Biz yaşasak ne olacak yaşamasak ne olacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı

YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına ünlü isim de katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.