Batman'daki Kazada Hayatını Kaybeden Serdar Akgönül, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Batman'da adli keşif ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada vefat eden Serdar Akgönül, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'ndaki kilisenin idare mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Batman Üniversitesi El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi, evli ve 3 çocuk babası Mustafa Serdar Akgönül'ün cenazesi Ankara'daki köyüne getirildi. Akgönül'ün cenazesi, Ankara'nın Güdül ilçesinde bulunan Taşören Mahallesi Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan namazın ardından gözyaşları eşliğinde Taşören Mezarlığı'na defnedildi.

"Dünya güzeliydi bir tanem"

Torunu Serdar Akgönül'ün vefatının ardından gözyaşlarını tutamayan anneanne Gülsüm Ünsal, "Delikanlıma kıyılmazdı. Dünya güzeliydi bir tanem. Allah'ım cennetten köşk versin. Biz yaşasak ne olacak yaşamasak ne olacak" diye konuştu. - ANKARA