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Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Batman Öğretmenevi karşısında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Kazaya, yayaya yol vermek için duran bir otomobilin arkasından gelen araçların çarpması neden oldu. Olaydan sonra kaçan otomobilin sürücüsü aranıyor.

Batman Öğretmenevi karşısında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Batman Turgut Özal Caddesi Öğretmenevi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilin yayaya yol vermek için aniden durması kazaya neden oldu. Aniden duran otomobilin arkasından gelen 34 G0G 872 minibüs, 20 AGN 730 hafif ticari araç ile 72 AAC 666 ve 59 AEN 182 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karışırken kazaya neden olan otomobil olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı, kazada 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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