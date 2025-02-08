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Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Batman SSG Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Batman'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Batman SSG Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir aracın ani fren yapması sonucu 4 araç kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kasayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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