Gercüş'te araçlarıyla yolda mahsur kalan 10 işçi kurtarıldı

Güncelleme:
Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, 10 tekstil işçisinin araçlarında mahsur kalmasına sebep oldu. İlçe Özel İdare ekipleri, zorlu çalışmalarıyla işçileri kurtardı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi ulaşımı felç etti. Gökçepınar köyü kavşağında araçlarında mahsur kalan 10 işçi, İlçe Özel İdare ekiplerinin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı.

Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyü kavşağında akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının hızla artması ve tipinin görüş mesafesini sıfıra indirmesi nedeniyle, içerisinde 10 tekstil işçisinin bulunduğu araç yolda saplanıp kaldı. Dondurucu soğukta mahsur kalan işçilerin yardım çağrısı üzerine Gercüş İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi. Kar savurma araçları ve iş makineleriyle yolu açan ekipler, yoğun uğraşlar sonucunda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.

Güvenli bölgeye ulaştırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kar esaretinden kurtulan 10 tekstil işçisi, kendilerini yalnız bırakmayan ve kısa sürede yardımlarına koşan Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş'a ve sahada özveriyle çalışan İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
