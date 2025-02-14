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Batman'da Yoğun Kar Yağışı 186 Yolu Ulaşıma Kapattı

Batman'da Yoğun Kar Yağışı 186 Yolu Ulaşıma Kapattı
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Batman'ın Sason, Gercüş ve Kozluk ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 186 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metreye ulaşırken, köy okulları bir gün tatil edildi. İlçe özel idare ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Batman'ın Sason, Gercüş ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 186 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Sason ile Kozluk ilçeleri yeni soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Perşembe akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı. Kırsal kesimlerde etkisini arttıran kar yağışı, özellikle Mereto Dağı eteklerindeki köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Sason'da yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı tüm köy okullarında ve taşımalı eğitim dahilinde bulunan ilçe merkezindeki okullar bir gün tatil edildi. Vatandaşların, biriken kar nedeniyle evlerinin çökmesini engellemek için karları temizleyerek yoğun çaba sarf ettiği görüldü. İlçelerde kaymakamlıkların talimatıyla teyakkuzda olan ilçe özel idare şantiye ekipleri, kapalı 186 köy ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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