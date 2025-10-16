Batman'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Batman'da siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 2 kişi yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında "Açık Sistem Global Yasadışı Bahis sitelerine entegre edilen yasadışı bahis paneli" yöneten kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda il merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 şahıs yasadışı bahis ödeme panel sistemi açık şekilde suçüstü yakalandı. "Açık Sistem Global Yasadışı Bahis sitelerine entegre edilen yasa dışı bahis paneli" yönettikleri belirlenen M.E. ve F.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramada, 10 adet cep telefonu, 6 adet SIM kart ve 2 adet laptop ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - BATMAN