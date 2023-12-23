Batman'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: Sürücü ağır yaralandı
Batman-Beşiri kara yolunda yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, refüje girerek durdu. Sürücü ağır yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari refüje girdi: 1 ağır yaralı
BATMAN - Batman'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, refüje girerek durdu. Ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Alınan bilgilere göre, Batman- Beşiri kara yolunda 72 DD 791 plakalı hafif ticari araç, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje girerek durdu. İhbar üzerine kaz ayerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sürücü, ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.