Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit

Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edecekti! Candaş Tolga Işık'a tehdit
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: İnşaat ruhsatı için '1 villa, 4 daire istendi' iddiası

Kirli pazarlık iddiası! Villa ve dairelere karşılık ruhsat

Batman'da Virajda Kontrolden Çıkan Otomobil Taşlara Çarptı: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde virajı alamayan bir otomobil yoldan çıkarak taşlara çarptı. Olayda 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

Batman'da virajı alamayan otomobil yoldan çıktı: 5 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak taşlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İlçenin Yolağzı Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki 06 CAU 550 otomobil, virajı alamayarak yoldan çıkıp taşlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık jandarma ekibi sevk edildi. Sürücüyle birlikte İ. Ö. ve Ü.G.Ö yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Gercüş Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.