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Batman'da akıl almaz sevkiyat yöntemi dedektör köpek Mailo'ya takıldı

Batman'da akıl almaz sevkiyat yöntemi dedektör köpek Mailo'ya takıldı
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Batman'da narkotik ekipleri, dedektör köpeği Mailo sayesinde valizin iç kısmına emdirilmiş 966 gram sıvı metamfetamin ve 6,66 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Batman'da narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin kullandığı sıra dışı sevkiyat yöntemini ortaya çıkardı. Valizin iç kısmına emdirilmiş halde taşınan sıvı metamfetamin, dedektör köpeği Mailo'nun dikkati sayesinde ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir girişinde gerçekleştirdikleri denetimlerde Narkotik Dedektör Köpeği Mailo eşliğinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde ve valizinde yapılan aramada, valizin iç kısmına emdirilmiş vaziyette 966 gram sıvı metamfetamin ile iki parça halinde toplam 6,66 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin dikkat çekmemek amacıyla kullandığı bu yöntem, narkotik ekiplerinin titiz çalışması ve dedektör köpeği Mailo'nun hassas araması sayesinde deşifre edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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