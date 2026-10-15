Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı, skunk ele geçirildi

Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı, skunk ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da 12 Ekim'de kent girişinde durdurulan 2 araçta 141,93 gram metamfetamin, bir gün sonra Dereyolu mevkiinde durdurulan araçta ise 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 141,93 gram metamfetamin ile 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 12 Ekim'de kent girişinde durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda 141,93 gram metamfetamin ele geçirildi. Bir gün sonra Dereyolu mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada da 22 kilo 500 gram skunk maddesi bulundu.
Operasyonlar kapsamında yakalanan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.