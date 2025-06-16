Batman'da Uçurumdan Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 64 yaşındaki sürücü, otomobiliyle uçurumdan yuvarlanarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İlçenin Becirman köyü mevkisinde Mehmet Yağız (64) yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine sevk edildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa