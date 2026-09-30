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Batman'da Turgut Özal Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Batman'da Turgut Özal Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Batman kent merkezindeki Turgut Özal Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu öğrenilirken inceleme başlatıldı.

Batman kent merkezinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Batman'ın en işlek caddelerinden Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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