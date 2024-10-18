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Batman'da Trafo Patladı, Mahallede Korku Dolu Anlar Yaşandı

Batman'da Trafo Patladı, Mahallede Korku Dolu Anlar Yaşandı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde Tepecik Mahallesi'nde bir trafo gece saatlerinde alev alarak bomba gibi patladı. Yangın sonrası mahalle sakinleri panik yaşarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde trafo bomba gibi patladı.

İlçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde gece saatlerinde alev alan trafo bomba gibi patladı. Alev alan trafo mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektriği kestikten sonra ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Mahalleye elektriğin yeniden verilmesi için çalışma başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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