Batman'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Batman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Batman yeni Siirt çevre yolu üzerinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile 58 yaşındaki İbrahim Alma'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Alma'ya ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN