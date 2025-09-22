Haberler

Batman'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Batman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Alma, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Kaza, Batman yeni Siirt çevre yolu üzerinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile 58 yaşındaki İbrahim Alma'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Alma'ya ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
