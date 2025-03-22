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Batman'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Takla Attı

Batman'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Takla Attı
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Batman-Hasankeyf karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden 28 yaşındaki Nasser Almansouri, kullandığı hafif ticari araçla takla attı. Sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Batman- Hasankeyf karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 28 yaşındaki Nasser Almansouri'nin kullandığı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Araç, takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza Batman Hasankeyf karayolunda meydana geldi. 28 yaşındaki Nasser Almansouri'nin kullandığı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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