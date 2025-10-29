Batman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin trafik ışığı direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Gültepe Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trafik ışıkları direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN