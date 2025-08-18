Batman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde Fiat Tofaş ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yolağzı Mahallesi'nde 47 ABR 890 plakalı hafif ticari araç ile 47 DT 176 plakalı Fiat Tofaş çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2'si Mardin'de Midyat Devlet Hastanesine, 1'i de Gercüş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

