Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Batman Üniversitesi Merkez Kampusu girişinde S.B. yönetimindeki otomobil ile 07 AVM715 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar R.B (17) ve S.B. (50), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN