Batman'da Tırda 27 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Batman'da Tırda 27 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Batman'da durdurulan bir tırın dorsesinde gizli bölmelerde zulalanmış 27 kilogram esrar bulundu. Olayla ilgili tırın sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Batman'da durdurulan tırın dorsesinde gizli bölmelerde valiz ve poşetler içerisinde zulalanmış 27 kilogram esrar ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren ekipler, şehir girişinde durdurulan tırda dedektör köpekle arama yaptı. Yapılan aramada tırın dorsesinde gizli bölmelerde valiz ve poşetler içerisinde zulalanmış 27 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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