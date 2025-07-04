Batman'da Tırda 27 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan tırın dorsesinde gizli bölmelerde valiz ve poşetler içerisinde zulalanmış 27 kilogram esrar ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren ekipler, şehir girişinde durdurulan tırda dedektör köpekle arama yaptı. Yapılan aramada tırın dorsesinde gizli bölmelerde valiz ve poşetler içerisinde zulalanmış 27 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN