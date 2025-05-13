Batman'da TIR Uçurumdan Yuvarlandı: 2 Yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 20 metrelik uçurumdan şarampole yuvarlanan tırda 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyoluyolu Caddesi Kozluk ilçe girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü 20 metrelik uçurumdan şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN