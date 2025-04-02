Batman'da Ticari Taksi ile ATV Çarpıştı: 2 Yaralı

Batman'da ticari taksi ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Körük Kavşağında sürücülerinin ismi öğrenilmeyen ticari taksi ile ATV çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN