Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı

Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Batman Emniyet Müdürlüğü, terör propagandası yaptığı belirlenen M.E.T. isimli bir şahsı gözaltına aldı. Şahıs, kahvehanede PKK/KCK lehine propaganda yaparken yakalandı. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütünün faaliyetlerini engellemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör propagandası yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Petrolkent Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehaneye giren yüzü maskeli bir şahsın elinde yanıcı ve patlayıcı madde taşıdığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine propaganda yaptığı, vatandaşlara sokak eylemlerine katılma çağrısında bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin bu anlara ait görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşarak geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştığı belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin titiz saha ve teknik çalışmaları neticesinde, olayın faili olduğu belirlenen M.E.T. isimli şahıs, 21 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ikamet adresinde yapılan aramalarda, olay anında üzerinde olduğu değerlendirilen kıyafetler ve dijital materyaller muhafaza altına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini bildirdi. - BATMAN

