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Batman'da Teravih Namazı Sırasında Camide Yangın Çıktı

Batman'da Teravih Namazı Sırasında Camide Yangın Çıktı
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Batman Bahçelievler Mahallesi'ndeki camide teravih namazı esnasında elektrik panosunda çıkan yangın, cemaat tarafından söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle namaz yarıda kaldı.

Batman'da camide teravih namazı kılındığı esnada elektrik panosunda yangın çıktı. Camiyi kaplayan duman nedeniyle teravih namazı yarıda kalırken, yangın cemaat tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camii'nde teravih namazı kılındığı esnada camideki elektrik panosunda yangın çıktı. Yoğun duman camiyi kaplarken, namaz yarıda kaldı. Yangın cemaat tarafından yangın tüpüyle söndürülerek kontrol altına alınırken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İçerisi dumanla kaplıyken bazı vatandaşların ise namaz kılmaya devam ettiği görüldü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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