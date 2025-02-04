İş merkezinin 7'inci katından düşen genç kız hayatını kaybetti

Batman merkezde bulunan iş merkezinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre, özel bir şirkette temizlik personeli olarak çalışan Ayşe A. (25) dengesini kaybederek 7'nci kattan aşağı düştü.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.