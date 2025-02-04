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İş merkezinin 7'inci katından düşen genç kız hayatını kaybetti

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Batman'da bir iş merkezinde temizlik personeli olarak çalışan 25 yaşındaki genç kız iddiaya göre, dengesini kaybedip 7'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın kaza mı, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Batman merkezde bulunan iş merkezinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre, özel bir şirkette temizlik personeli olarak çalışan Ayşe A. (25) dengesini kaybederek 7'nci kattan aşağı düştü.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.

İş merkezinin 7'inci katından düşen genç kız hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Yalnızken konuştuklarını dinlemek için akaşik kayıtlara bakılsın; hiç bir dijital teknolojinin kaydageçirmediği intihara zorlayıcı örgütlü bir kötülüğün işi olabilir. Morfogenetik alanında sıkıştığı paradigmanın zorlayıcı kurtuluş manevrası geliştirmelerinin izleri sorgulanmalıdır. Yoksa gerçek günahkarları mahşer gününe kadar tespit edemeyebiliriz. Mavi yeleli kurdun intikamının adaletinin eriştiği dengeye onların en karmaşık hesapları ve tüm akademik kayıtları bile hiç bir şekilde erişemez.

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