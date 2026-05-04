Batman'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Batman'da haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, müştekilere faiz karşılığında borç para verildiği, borçların ödenmesine rağmen senetlerin iade edilmediği ve bu yolla yaklaşık 30 milyon TL haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin, ayrıca müştekilere ve ailelerine yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu da belirlendi.

Soruşturma sürecinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan hesap hareketleri incelendi, olaylara ilişkin kamera kayıtları değerlendirildi ve müşteki ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 28 Nisan tarihinde Batman merkezli olmak üzere Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda S.A., E.A., Ö.A., D.A. ve E.A. isimli toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A., D.A. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

