Batman'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Batman'da müşteri kılığına giren jandarma ekipleri, bin 245 adet tarihi değere sahip sikke ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamada tarihi eserlerin Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince 02 Temmuz 2025 günü, F.E. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserlere müşteri arayışında olduğunun öğrenilmesi üzerine, şüpheli şahıs ile alıcı kılığında Batman'ın Beşiri ilçesinde görüşülmüş olup kendisi ve görüşme esnasında yanında bulunan M.A.Ö. isimli şahıs ile birlikte tarihi niteliği olduğu değerlendirilen bin 245 adet sikke ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, Batman Müze Müdürlüğünce yapılan ön incelemede bahse konu sikkelerin Roma, Bizans ve İlhanlı dönemine ait bronz sikke olduğu öğrenilirken, yakalanan iki şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - BATMAN