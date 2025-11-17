Batman'da Su Tankerinde 44 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da tarımsal bahçeleri sulamada kullanılan su tankında yapılan aramada 44 bin 900 paket sigara ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbari çalışma kapsamında Hasankeyf karayolu üzerinde durdurdukları traktöre bağlı su tankerinde binlerce kaçak sigara ile karşılaştı. Emniyet bahçesine çekilen traktör ve arkasındaki su tankında yapılan aramada 44 bin 900 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN