Batman'da Su Kanalına Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

Batman'da Su Kanalına Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı
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Batman'ın Yeşiltepe Mahallesi'nde su kanalına düşen yavru köpek, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve tedavi altına alındı.

Batman'da su kanalına düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde su kanalına düşen yavru köpeğin sesini duyan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yavru köpeği bulunduğu yerden çıkararak tedavi altına aldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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