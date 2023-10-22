Batman'da sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Batman'da iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'da iki grup arasında sözlü başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Batman kent merkezi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, önceden husumetli olduğu öğrenilen iki grup Kültür Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Grup arasında başlayan sözlü tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis, olayla ilgi inceleme başlattı. - BATMAN