Batman'da Silahlı Saldırı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 10 Kişi Tutuklandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 18 kişiden 10'u tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Beyçayır köyü mevkiinde Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda sürücü Mehmet Şanlı ile eşi Takibe Şanlı ve çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı (5) hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - BATMAN