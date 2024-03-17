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Batman'da aldatma cinayeti: 2 ölü

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Batman'da bir kişi, dini nikahlı eşini ve onunla ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan adam, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Batman'da dini nikahlı eşinin kendisini aldattığı şüphesine kapılan adam dehşet saçtı. Dini nikahlı eşine ve yanında gördüğü adama silahla ateş eden şahıs, 2 kişiyi öldürdü.

Dün gece saatlerinde merkez Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir konutta R.B. adlı kişi, dini nikahlı eşi Esra Yılmaz (25) ve onunla ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü Rukmetin Özdemir (25) ile tartıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle R.B., Yılmaz ve Özdemir'i silahla ateş ederek yaraladı.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yılmaz ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı ise polis tarafından yakalanarak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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