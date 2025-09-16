Batman'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Batman'da, bir platform arasına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle gelişti. Kurtarılan kediye su verildi ve doğal ortamına bırakıldı.
Batman'da bir platform arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Meydan Mahallesi Mehmet Sincar Caddesi üzerinde bulunan Kuyumcular Pasajında platform arasında sıkışan kediyi gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa süren çalışmanın ardından kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan kediye su verildikten sonra doğal ortamına bırakıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa