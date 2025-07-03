Batman'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Batman'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Batman'ın Çay Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahalleli kedinin motor kısmından gelen sesleri duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve itfaiye kısa sürede harekete geçti.

Batman'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çay Mahallesi'nde park halindeki bir aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, kedinin otomobilin dar motor boşluğuna sıkıştığını tespit etti. İtfaiye personeli yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda kediyi sıkıştığı yerden çıkarak yaşam alanına bıraktı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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