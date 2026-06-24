Batman'da silahlı saldırı: Kurşunlar park halindeki araca isabet etti

Batman kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından seyir halindeki araçtan bir yayaya silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kurşunlar park halindeki araca isabet etti.

Batman merkezde bulunan GAP Mahallesi'nde dün gece saat 22.50 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, sokaktaki bir vatandaşa seyir halindeki bir araçtan silahla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kurşunlar park halindeki bir otomobile isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak sokağa emniyet şeridi çeken polis ekipleri, olay yerindeki boş kovanları toplayarak inceleme başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı